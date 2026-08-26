С 1 сентября российским школьникам запретят пользоваться телефонами на уроках

С 1 сентября ученики российских школ не смогут пользоваться мобильными телефонами во время занятий. Об этом сообщили в Минпросвещения России.

Запрет распространяется на учеников начальных, средних и старших классов. Исключение предусмотрено для экстренных ситуаций, когда возникает угроза жизни или здоровью.

На переменах школьники смогут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами конкретной школы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.