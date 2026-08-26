Эксперт рассказал о "давальческой схеме" переработки российской нефти в Казахстане

Россия и Казахстан будут использовать "давальческую схему" при переработке нефти, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Он объяснил, что российские компании будут поставлять сырье на казахстанский НПЗ. После переработки 70% готовых нефтепродуктов будут возвращаться в Россию, а до 30% останутся в Казахстане. В результате Казахстан получит часть бензина и дизеля в качестве платы за переработку, а Россия – дополнительные объемы топлива для своего рынка.

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