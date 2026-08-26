Магнитные бури могут накрыть Землю к концу недели

Мощные магнитные бури могут накрыть Землю к концу рабочей недели. К планете движется гигантское облако солнечной плазмы. По прогнозам ученых РАН, шквал заряженных частиц достигнет Земли 28 августа.

Причиной стала серия мощных взрывов на Солнце, последним из которых была вспышка высокого класса М7. Активный центр по-прежнему развернут в сторону Земли.

Метеочувствительным москвичам рекомендуется поберечь себя в ближайшие дни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.