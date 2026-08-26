Заселение через МАХ станет обязательным для отелей от 50 номеров в России

С 1 сентября отели от 50 номеров в России должны обеспечить заселение через цифровой ID в мессенджере МАХ. Для этого необходимо открыть паспорт в приложении, показать QR-код и подтвердить личность, после чего можно получить ключ.

При желании гости по прежнему смогут заселяться привычным способом. Цифровой ID позволит пройти процедуру заселения в том числе при заезде с детьми.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.