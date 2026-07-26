Платформа Russpass объединила более 70 тыс туристических предложений по России

Платформа Russpass за 6 лет объединила более 70 тысяч туристических предложений и почти 1,5 тысячи авторских маршрутов. За это время сервис превратился из московского стартапа в туристическую платформу для путешествий по всей России.

Пользователям доступны маршруты по Москве и другим регионам страны. С помощью платформы можно подобрать экскурсии, музеи, парки, прогулки и другие варианты отдыха. Среди популярных мест в столице специалисты называют Московский Кремль, Манежную площадь, ВДНХ, Московский зоопарк и экскурсионные маршруты по центру города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.