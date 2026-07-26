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26 июля, 09:45

Происшествия

Двое туристов погибли на Эльбрусе из-за непогоды

Двое туристов погибли на Эльбрусе из-за непогоды

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Двое туристов найдены погибшими на Эльбрусе. Они были гражданами Боснии и Герцеговины. Причиной гибели стало резкое усиление ветра и густой туман.

Группа из шести человек запросила помощь спасателей вчера вечером, так как не могла спуститься с горы самостоятельно.

На момент вызова альпинисты находились на высоте более пяти тысяч метров. Четырех пропавших без вести членов группы продолжают искать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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