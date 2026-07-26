Шторм в Ростове-на-Дону привел к гибели человека и сбоям в работе транспорта

Шторм в Ростове-на-Дону привел к гибели человека и травмам 13 жителей города. Семь пострадавших госпитализированы. На регион обрушились гроза, ливень и ураганный ветер, которые повалили сотни деревьев, повредили линии электропередачи и сорвали крыши со зданий.

Без света остались 15 городов и районов. В Ростове-на-Дону восстановили водоснабжение, аварийные бригады продолжают ремонтировать электросети и расчищать дороги. Из-за непогоды в Ростовской области почти 90 пассажирских поездов вышли из графика, задержки составляют до 8 часов.

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