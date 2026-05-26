Монумент Герою Социалистического Труда Максареву открыли на Бережковской набережной

Открытие памятника организатору советской промышленности, Герою Социалистического Труда, генерал-майору инженерно-танковой службы Юрию Максареву состоялось 26 мая на Бережковской набережной в районе Дорогомилово.

В торжественной церемонии приняли участие председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-майор Сергей Шаленый, представители федеральных ведомств и профильных организаций, а также директор "Городского центра профессионального и карьерного развития" Москвы, член партии "Единая Россия" Евгений Андриенко.

"Юрий Евгеньевич Максарев стоял у истоков отечественного танкостроения, руководил заводами, производящими знаменитые Т-34. Под его руководством в 1942 году танковый завод выпускал до 25 машинокомплектов в сутки – практически каждый час с конвейера сходил новый Т-34. Благодаря Юрию Максареву была налажена система массового производства техники. Всего в годы Великой Отечественной войны построили более 35 тысяч этих боевых машин. Фронт был обеспечен танками, имевшими ключевые преимущества над машинами нацистов – высокая эффективность в бою при простоте конструкции и быстром производстве", – сказал Андриенко.

Максарев возглавлял 183-й Харьковский паровозостроительный завод. Под его руководством еще в 1940 году здесь создавался легендарный танк Т-34. В сентябре 1941 года 183-й завод был эвакуирован в Нижний Тагил и был объединен с несколькими другими предприятиями, получив в дальнейшем общее название "Уральский танковый завод № 183 имени И. В. Сталина". После эвакуации требовалось в кратчайшие сроки восстановить производство и многократно увеличить выпуск боевых машин для Красной армии. Для этого коллектив инженеров под руководством Максарева разработал первую в мире систему поточно-конвейерного производства танков. Также директор предприятия внедрял новые сварочные технологии – это снизило трудоемкость изготовления корпусов и тем ускорило строительство танков.

Т-34 стал основной боевой машиной Красной армии и внес решающий вклад в победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. За выдающиеся заслуги организации производства, конструирования и усовершенствования этой машины Максарев удостоился звания Героя Социалистического Труда.

Бронзовый монумент в честь Максарева представляет собой фигуру инженера, который изучает чертежи и документы. Рядом с ним расположена башня знаменитого танка Т-34. Место для памятника выбрано не случайно: рядом находится Федеральный институт промышленной собственности. Максарев занимал должность председателя Госкомитета по делам изобретений и открытий и внес значительный вклад в становление и развитие правовой охраны интеллектуальной собственности в стране. Именно при нем СССР присоединился к международной системе охраны авторского права.

Новый памятник стал еще одной точкой на карте Москвы, связанной с именем Максарева. В 1980-х годах мемориальная доска появилась на доме № 1 на Кудринской площади – здесь организатор отечественного машиностроения жил с 1955 по 1978 год.

В Москве ведется системная работа по сохранению памяти о людях и событиях, оставивших значимый след в истории города и страны. Особое место в этой работе занимает память о Великой Отечественной войне: почти в каждом районе столицы есть улицы, проспекты, площади и переулки, названные в честь защитников Родины, тружеников тыла, исторических событий военных лет.

