Станция столичного метро "Новорижская" откроется в 2027 году в Кунцеве

Станцию столичного метро "Новорижская" откроют в 2027 году в Кунцеве. Она станет временной конечной станцией новой Рублево-Архангельской линии. В дальнейшем ветку продлят до Красногорска.

Сейчас на станции продолжаются строительные работы, почти треть проекта уже выполнена. Платформу начали покрывать гидроизоляцией, а специалисты занимаются выносом инженерных сетей и подготовкой оборудования.

