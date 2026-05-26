26 мая, 23:00
Станция столичного метро "Новорижская" откроется в 2027 году в Кунцеве
Станцию столичного метро "Новорижская" откроют в 2027 году в Кунцеве. Она станет временной конечной станцией новой Рублево-Архангельской линии. В дальнейшем ветку продлят до Красногорска.
Сейчас на станции продолжаются строительные работы, почти треть проекта уже выполнена. Платформу начали покрывать гидроизоляцией, а специалисты занимаются выносом инженерных сетей и подготовкой оборудования.
