Рособрнадзор назвал предметы, которые могут находиться на столе участника ЕГЭ

Рособрнадзор определил перечень предметов, которые могут находиться на столе участника во время проведения ЕГЭ. Помимо черной ручки и паспорта разрешено иметь при себе воду, перекус и лекарства.

Также в распоряжении сдающих – черновики, выданные на пункте проведения экзамена. Для некоторых дисциплин предусмотрено использование калькуляторов, линеек, словарей и карт.

Рособрнадзор также прояснил, что нет никаких ограничений по количеству выходов в туалет. Однако организаторы будут фиксировать время выхода и возвращения участника в аудиторию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.