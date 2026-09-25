Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 25 сентября

25 сентября, пятница, стала самым холодным днем недели: температура не превысила 14 градусов, что ниже климатической нормы. За сентябрь в столице уже выпало 80% месячной нормы осадков, однако начало осени выдалось сухим и теплым.

Система отопления столицы переведена в режим боевой готовности. К зиме подготовили в том числе все школы и детские сады. Всего подготовлено около 74 тысяч зданий, из них 34,5 тысячи – жилые дома.

В районе Москворечье-Сабурово появится девятая станция Бирюлевской линии метро с двумя вестибюлями и выходами на обе стороны Каширского шоссе. Новая станция повысит транспортную доступность района и разгрузит "Каширскую". Работы ведутся на девяти из десяти станций ветки, первый участок от "ЗИЛа" до "Курьянова" планируют завершить в 2028 году, второй – в 2029-м.

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