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25 сентября, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 25 сентября

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 25 сентября

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За 30–35 лет среднегодовая температура в Москве выросла на 1,5 градуса

25 сентября, пятница, стала самым холодным днем недели: температура не превысила 14 градусов, что ниже климатической нормы. За сентябрь в столице уже выпало 80% месячной нормы осадков, однако начало осени выдалось сухим и теплым.

Система отопления столицы переведена в режим боевой готовности. К зиме подготовили в том числе все школы и детские сады. Всего подготовлено около 74 тысяч зданий, из них 34,5 тысячи – жилые дома.

В районе Москворечье-Сабурово появится девятая станция Бирюлевской линии метро с двумя вестибюлями и выходами на обе стороны Каширского шоссе. Новая станция повысит транспортную доступность района и разгрузит "Каширскую". Работы ведутся на девяти из десяти станций ветки, первый участок от "ЗИЛа" до "Курьянова" планируют завершить в 2028 году, второй – в 2029-м.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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