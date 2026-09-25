Пятница, 25 сентября, станет самым холодным днем недели в Москве. По прогнозам, воздух прогреется всего до 12–14 градусов, возможны кратковременные дожди. Это связано с тем, что столица оказалась в холодной части циклона.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, следующая рабочая неделя начнется с комфортных 19 градусов. Возможны дожди, но они будут слабыми и непродолжительными.

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