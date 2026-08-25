Свыше 10 питбайкеров задержали за ночные заезды в центре Москвы

Полицейские задержали свыше 10 питбайкеров, устроивших ночные гонки на Пресненской набережной в центре Москвы. Семь из них оказались несовершеннолетними.

Очевидцы пожаловались в полицию на шум и опасные трюки, которые выполняли молодые люди. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов доставили всех участников заездов в территориальный отдел полиции.

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