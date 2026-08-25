Политолог Наумов предположил, что визит Рэтклиффа в Москву связан с разведданными

Политолог Алексей Наумов предположил, что визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву связан с разведданными, которые Вашингтон предоставляет Киеву, а также с разрешением на использование спутниковой системы Starlink.

По его словам, Украина лоббирует возможность применять Starlink для нанесения ударов по точкам запуска российских баллистических ракет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.