Глава ЦРУ Джон Рэтклифф тайно посетил Москву

Глава ЦРУ США Джон Рэтклифф совершил тайный визит в Москву. Предположительно, он прилетел во Внуково на борту американского военного самолета, а спустя несколько часов отправился обратно в Вашингтон. Официальных комментариев по поводу поездки не последовало.

При этом эксперты уже высказали свои версии. Политолог Алексей Наумов предположил, что визит связан с обсуждением вопросов, касающихся разведданных, которые Вашингтон предоставляет Киеву.

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