Около 300 премьер и 1,8 тыс концертов ждут москвичей в новом театральном сезоне

Около 300 премьерных постановок и 1,8 тысячи концертов ждут москвичей в новом театрально-концертном сезоне. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.

В новом сезоне продолжится программа по модернизации театральных площадок. Ремонтные работы проходят на Основной сцене Театра Олега Табакова, до конца года завершат текущий ремонт Театра на Ордынке, продолжается реконструкция "Москонцерта" на Пушечной.

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