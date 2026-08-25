Сергунина анонсировала вторую Московскую международную неделю видеоигр

Осенью 2026 года Москва примет Международную неделю видеоигр – масштабный фестиваль, который пройдет с 29 октября на сотнях площадок по всему городу, от книжных магазинов до вузов, рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

В программе – презентации новинок, кибертурниры, лекции и выставки. Главной площадкой станет Московский кластер видеоигр и анимации в Сколково, где более 70 российских студий, включая резидентов кластера, представят свои проекты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

