Новый электробус "Е-Ситимакс-9" вышел на маршрут № 286 в Москве

Новый электробус среднего класса "Е-Ситимакс-9" поступил в Мосгортранс: он вмещает до 70 пассажиров и может проехать до 80 км без подзарядки. Благодаря большей маневренности по сравнению с крупными машинами он удобен для узких улиц.

Маршрут № 286, связывающий ВДНХ и станцию Яуза и охватывающий три района, уже обслуживается новым электробусом. По мнению экспертов, электробусы гибче троллейбусов и легче вписываются в изменения городской инфраструктуры.

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