Движение у "Лужников" ограничат с 28 по 30 августа в связи с концертами

С 28 по 30 августа в районе "Лужников" временно перекроют движение транспорта в связи с проведением концертов. С 20:00 до окончания мероприятий ограничат проезд в Проектируемом проезде № 2309, на улицах Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, а также на дублере Комсомольского проспекта.

Кроме того, с 08:00 до окончания концертов будет закрыт съезд с Хамовнического Вала на улицу Доватора.

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