На московском заводе выпускают модули для домов по реновации

На заводе в Москве производят крупногабаритные модули для домов по программе реновации – это практически готовые квартиры с отделкой, окнами, дверями, сантехникой и даже дверным звонком. Готовые блоки вывозят на стройплощадку и собирают как конструктор: один этаж монтируют за сутки, а весь 23-этажный дом – за 24 дня.

Строительство одного модуля занимает около 6 дней, а весь комплекс с котлованом и коммуникациями возводят примерно за 8 месяцев. Технология позволяет сократить сроки в 1,5–2 раза, а срок службы таких зданий составляет около 100 лет.

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