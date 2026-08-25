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25 августа, 11:30

Транспорт

В Москве начал тестовую работу новый электробус среднего класса "Е-Ситимакс-9"

В Москве начал тестовую работу новый электробус среднего класса "Е-Ситимакс-9"

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В Мосгортранс поступил на тестирование новый электробус среднего класса "Е-Ситимакс-9". Он вмещает до 70 пассажиров и может проехать без подзарядки до 80 километров. Машина более маневренна, чем большие электробусы, и подходит для узких улиц и маршрутов с меньшим пассажиропотоком.

Первый такой электробус вышел на маршрут № 286, который соединяет ВДНХ и станцию Яуза.

Эксперты отмечают, что электробусы более гибки в эксплуатации, чем троллейбусы, и все технические проблемы с их использованием в Москве уже решены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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