Большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление по Украине. США также отказались одобрить документ, осуждающий проведение специальной военной операции. Американские СМИ назвали произошедшее расколом между "коалицией желающих" и остальным мировым сообществом.

На заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что украинские власти, не добившись желаемых результатов на поле боя, перешли к террору против мирного населения России.

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