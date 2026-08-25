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25 августа, 08:15

Политика

Большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление по Украине

Большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление по Украине

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Большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление по Украине. США также отказались одобрить документ, осуждающий проведение специальной военной операции. Американские СМИ назвали произошедшее расколом между "коалицией желающих" и остальным мировым сообществом.

На заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что украинские власти, не добившись желаемых результатов на поле боя, перешли к террору против мирного населения России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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