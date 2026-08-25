25 августа, 08:15Политика
Большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление по Украине
Большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление по Украине. США также отказались одобрить документ, осуждающий проведение специальной военной операции. Американские СМИ назвали произошедшее расколом между "коалицией желающих" и остальным мировым сообществом.
На заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что украинские власти, не добившись желаемых результатов на поле боя, перешли к террору против мирного населения России.
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