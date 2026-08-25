Официальный представитель Ватикана Галлахер прибыл в Москву

В Москву прибыл официальный представитель Ватикана Пол Ричард Галлахер. Секретарь Святого престола по отношениям с государствами и международными организациями проведет переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Стороны обсудят вопросы международной повестки и перспективы двустороннего сотрудничества. Этот день может стать началом возобновления активных дипломатических отношений между Россией и Европой. До этого Галлахер приезжал в российскую столицу в 2021 году.

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