25 июня, 14:15Технологии
В Фонде развития цифровой экономики прокомментировали ограничения в App Store
Удаление приложения "Вконтакте" из App Store стало частью более широких изменений политики Apple, рассказал председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
По его словам, пользователям сейчас не стоит спешить с переходом на Android, поскольку ситуация может стабилизироваться в ближайшее время.
Он добавил, что возможные ответные меры, включая запрет на ввоз техники Apple, не решат проблему доступа к приложениям и могут создать дополнительные сложности для пользователей. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.