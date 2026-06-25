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25 июня, 14:00

Культура

Москвичи посмотрели фильм "Суперсерия 72" на Северном речном вокзале

Москвичи посмотрели фильм "Суперсерия 72" на Северном речном вокзале

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Москвичи посмотрели документальный фильм "Суперсерия 72" в летнем кинотеатре "Кинопорт" на Северном речном вокзале. Показ провели ко Дню молодежи. Эта кинокартина рассказывает о легендарной серии матчей между сборными СССР и Канады в 1972 году.

Почетным гостем показа стал президент Федерации хоккея России, депутат Госдумы и многократный олимпийский чемпион Владислав Третьяк. Он отметил, что встречи советских и канадских хоккеистов стали важным событием для мирового хоккея и навсегда вошли в историю спорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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