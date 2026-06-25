Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 12:15

Технологии

Приложения "ВКонтакте" удалили из App Store

Приложения "ВКонтакте" удалили из App Store

Заммэра Ракова рассказала о новом сервисе для столичных неврологов

"Техно": какие нейросети сейчас популярны

Москвичам стали приходить сообщения о возможных ограничениях связи 25 июня

Предзаказ видеоигры GTA VI начнется 25 июня

Компьютерная игра GTA объявила предзаказ на новую часть

Новости Московского транспорта

Клиентам туроператора Fun&Sun посоветовали не отказываться от отдыха

"Техно": можно ли оказаться внутри игры

Собянин: каждая третья протестированная МИК разработка внедряется в городе

Ряд приложений "ВКонтакте" исчез из магазина App Store. Ограничения затронули VK мессенджер, VK Video, VK Music и "Дзен". Также пользователи сообщили о недоступности "Одноклассников", почты Mail.ru и других сервисов группы компаний. В VK подтвердили факт удаления приложений.

При этом все приложения, которые уже установлены на устройствах Apple, продолжают работать. Однако пользователи могут столкнуться с ограничениями в получении уведомлений и обновлений. В компании заявили, что приложения были удалены без предварительного предупреждения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

Что означают слова Зеленского о 40-дневной операции против РФ?

Эксперты уверены: конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие

Его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте

Читать
закрыть

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика