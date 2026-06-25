Приложения "ВКонтакте" удалили из App Store

Ряд приложений "ВКонтакте" исчез из магазина App Store. Ограничения затронули VK мессенджер, VK Video, VK Music и "Дзен". Также пользователи сообщили о недоступности "Одноклассников", почты Mail.ru и других сервисов группы компаний. В VK подтвердили факт удаления приложений.

При этом все приложения, которые уже установлены на устройствах Apple, продолжают работать. Однако пользователи могут столкнуться с ограничениями в получении уведомлений и обновлений. В компании заявили, что приложения были удалены без предварительного предупреждения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.