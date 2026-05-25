Собянин: завершена проходка еще одного тоннеля Арбатско-Покровской линии метро

В московском метро завершили проходку левого перегонного тоннеля между станциями "Щелковская" и "Гольяново" Арбатско-Покровской линии. О строительстве рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Работы проходили под площадью Белы Куна, проезжей частью Уральской и Уссурийской улиц, а также вдоль Гольяновского пруда. Второй тоннель к станции "Гольяново" планируют завершить осенью.

