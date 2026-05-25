Из загоревшегося хостела в Гольянове эвакуировались 600 человек

Из загоревшегося здания хостела в Гольянове эвакуировались 600 человек. Постояльцы покинули здание самостоятельно до прибытия спасателей. Огонь потушен, идет проливка, кровля частично обрушилась.

Постояльцы ждут возможности войти в здание, у многих внутри остались документы и личные вещи. Одна из жительниц сообщила, что их разбудила девушка с криком о необходимости бежать. Они выбегали через центральный вход со второго этажа.

