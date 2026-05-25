Топ-менеджера уволили после аварии с машиной экс-футболиста "Спартака"

Крупная российская торговая компания уволила топ-менеджера, который на Porsche врезался в машину экс-футболиста "Спартака" Александра Прудникова. Об этом сообщил сам ретейлер.

Авария произошла на Мичуринском проспекте в центре Москвы. По данным столичного МВД, пострадал один человек. Спортсмен, находившийся на месте ДТП, опроверг, что был за рулем своего автомобиля.

