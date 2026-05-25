Студент Гнесинки собрал аншлаг на концерте после трогательного видео в соцсетях

Студент Российской академии музыки имени Гнесиных Сергей Данилькевич растрогал пользователей соцсетей и собрал аншлаг на своем концерте.

В соцсетях парень рассказал, что его близкие не смогут прийти на выступление, так как живут в Беларуси, и поэтому опубликовал приглашение. Трогательное видео быстро завирусилось, и все билеты раскупили менее чем за сутки.

