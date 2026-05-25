"Спартак" выиграл Кубок России по футболу в пятый раз

Столичный "Спартак" победил "Краснодар" в суперфинале Кубка России и в пятый раз стал обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти вратарь "Спартака" дважды спас ворота.

Полузащитник "Спартака" Пабло Солари разбил кубок, когда фотографировался с трофеем на фоне трибуны с болельщиками. У кубка слетела крышка, а нижняя часть разлетелась на осколки. Именно 25-летний футболист забил гол за "Спартак" в первом тайме.

