Фестиваль "Профессия – спасать" прошел на ВДНХ

Азбука безопасности: 24 октября в Музее городского хозяйства на ВДНХ прошел фестиваль "Профессия – спасать". Столичные пожарные, спасатели и студенты профильного колледжа показали, как устроена их работа изнутри.

В здании музея для гостей открылась интерактивная зона. Здесь специалисты учили базовым навыкам спасения жизни: оказанию первой помощи при кровотечениях, приему Геймлиха, правилам транспортировки пострадавших и сердечно-легочной реанимации на специальных манекенах.

На уличной площадке разместилась выставка спецтехники. Посетители могли примерить боевую экипировку пожарных, подняться на 28-метровую высоту на подъемнике "Спайдер" и поучаствовать в мастер-классах по работе с разными средствами помощи утопающим. А на тренажере "Волга" спасатели продемонстрировали процесс ликвидации последствий ДТП и деблокации водителя.

Юных гостей ждал скалодром и специальная "пожарная дженга", бруски в которой нужно было перемещать настоящим гидравлическим инструментом.

Об особенностях работы пожарных и спасателей узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.