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24 июля, 22:15

Происшествия

Бывшая девушка пришла на суд над отравителем из Балашихи

Бывшая девушка пришла на суд над отравителем из Балашихи

"Московский патруль": отравителя из Балашихи приговорили к пожизненному сроку

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Бывшая девушка Артема Миссюры пришла на финальное заседание по делу в Московском областном суде. Жителя Балашихи приговорили к пожизненному заключению за убийство 2 человек, покушение на 7 человек и мошенничество.

Кристина стала первой пострадавшей, на которой, по данным следствия, он испытал сильнодействующий яд. Суд также постановил взыскать с осужденного почти 900 тысяч рублей компенсации пострадавшим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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