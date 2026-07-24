Бывшая девушка балашихинского отравителя назвала приговор справедливым

Бывшая девушка Артема Миссюры, известного как "балашихинский отравитель", назвала справедливым приговор суда. По данным следствия, она стала одной из первых жертв Миссюры и выжила только благодаря врачам. На заседании в Московском областном суде она присутствовала при оглашении приговора.

Суд признал Миссюру виновным в убийствах двух лиц, покушении и мошенничестве и приговорил его к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима. Также суд постановил взыскать с него компенсацию 550 тысяч рублей пострадавшему и 275 тысяч рублей в счет Сбербанка.

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