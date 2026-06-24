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24 июня, 12:00

В мире

Новости мира: аномальная жара в Европе привела к задержкам поездов

Новости мира: аномальная жара в Европе привела к задержкам поездов

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Европу накрыла аномальная жара. Например, во Франции температура воздуха приблизилась к 40 градусам. В стране приостановлена работа около 10 тысяч учебных заведений, ограничено движение железнодорожного транспорта.

В Великобритании и Бельгии температура достигает около 35 градусов и продолжает расти. В этих странах корректируют движение поездов, чтобы избежать сбоев из-за жары.

В США лесные пожары охватили сразу 11 штатов. За последние сутки зафиксировано около 80 возгораний.

Илон Маск лишился статуса триллионера. Состояние американского предпринимателя снизилось до 957 миллиардов долларов, следует из "Индекса миллиардеров" агентства Bloomberg.

Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.

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