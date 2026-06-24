Последний теплый день без осадков ожидается в Москве 24 июня

Вторник, 24 июня, станет последним теплым днем без осадков в Москве перед ухудшением погоды. Днем воздух прогреется до 23 градусов, осадков не ожидается, однако в городе сохранится сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Уже 25-го числа в столице начнутся дожди, грозы и понижение температуры на 5–10 градусов. Синоптики также прогнозируют возвращение теплой погоды в выходные, а в последний день июня воздух может прогреться до 29 градусов.

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