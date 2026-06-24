В Москве разрешили въезд бензовозов без пропусков

Водители бензовозов временно могут круглосуточно въезжать в Москву и передвигаться по городу без оформления грузовых пропусков. Такое решение приняли для обеспечения бесперебойных поставок бензина и дизельного топлива на автозаправочные станции.

Власти продолжают принимать меры для стабилизации ситуации с топливом. По словам вице-премьера Александра Новака, нефтеперерабатывающие заводы увеличили объемы производства, а часть плановых ремонтов перенесли на более поздние сроки.

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