"Москва – столица спорта": площадки для бега и воркаута открыты в "Лужниках"

Олимпийский комплекс "Лужники" предлагает москвичам и гостям столицы широкие возможности для занятий спортом на открытом воздухе.

Возле набережной можно спокойно прогуливаться с колясками, а также кататься на велосипедах и роликах. Также оборудованы отдельные зоны для воркаута и активных тренировок, а вдоль набережной проложено удобное покрытие для бега. Для отдыха предусмотрены зоны у фонтанов.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.