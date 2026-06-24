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24 июня, 13:00

Спорт

"Москва – столица спорта": площадки для бега и воркаута открыты в "Лужниках"

"Москва – столица спорта": площадки для бега и воркаута открыты в "Лужниках"

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Олимпийский комплекс "Лужники" предлагает москвичам и гостям столицы широкие возможности для занятий спортом на открытом воздухе.

Возле набережной можно спокойно прогуливаться с колясками, а также кататься на велосипедах и роликах. Также оборудованы отдельные зоны для воркаута и активных тренировок, а вдоль набережной проложено удобное покрытие для бега. Для отдыха предусмотрены зоны у фонтанов.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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