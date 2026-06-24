24 июня, 11:15Происшествия
Причиной возгорания машин в Мытищах стал поджог
Причиной возгорания нескольких припаркованных автомобилей в подмосковных Мытищах стал поджог. В настоящее врем правоохранители разыскивают подозреваемого. Об этом сообщили в полиции Московской области.
По предварительным данным, злоумышленник устроил поджог одного из автомобилей, после чего огонь перекинулся на соседние машины. В результате четыре транспортных средства выгорели полностью, еще несколько получили повреждения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.