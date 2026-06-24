Причиной возгорания машин в Мытищах стал поджог

Причиной возгорания нескольких припаркованных автомобилей в подмосковных Мытищах стал поджог. В настоящее врем правоохранители разыскивают подозреваемого. Об этом сообщили в полиции Московской области.

По предварительным данным, злоумышленник устроил поджог одного из автомобилей, после чего огонь перекинулся на соседние машины. В результате четыре транспортных средства выгорели полностью, еще несколько получили повреждения.

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