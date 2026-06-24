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24 июня, 07:45

Общество

Московская школьница получила 400 баллов по четырем предметам ЕГЭ

Московская школьница получила 400 баллов по четырем предметам ЕГЭ

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Выпускница школы № 1409 Екатерина Малкова получила максимальные 100 баллов сразу по четырем предметам ЕГЭ: русскому языку, профильной математике, физике и химии. Результаты экзамена по информатике школьница еще ожидает.

Подготовку к сдаче она совмещала с отдыхом, общением с друзьями и полноценным сном, чтобы избежать переутомления. Педагоги отмечают, что высокий результат стал итогом многолетней работы и дисциплины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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