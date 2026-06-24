Фестиваль "Солома" пройдет в Кинопарке "Москино" 27 и 28 июня

Телеканал Москва 24 приглашает на фестиваль "Солома", который пройдет 27 и 28 июня в Кинопарке "Москино". Хедлайнеры фестиваля выступят на главной сцене парка. 27 июня выступит Zivert с хитами "Life" и "Эгоистка", 28 июня – группа "Ума Турман" с песнями "Прасковья" и "Проститься".

Для гостей также будет работать камерная акустическая площадка с выступлениями фрешменов и новых талантов. Фестиваль подходит для взрослых и детей любого возраста. С 11:00 посетителей ждут съемочные площадки и декорации "Ковбойский городок" и "Соборная площадь", а также автокиновыставка с самолетом Ту-154.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.