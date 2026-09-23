Подрядчик объяснил форс-мажорами задержку замены лифтов в доме на Самаркандском бульваре

Подрядчик объяснил задержку с заменой лифтов в доме на Самаркандском бульваре небольшими форс-мажорами и нехваткой запчастей. Сейчас все необходимое оборудование уже доставили, а новую бригаду привлекли к монтажу. Представители организации обещают запустить лифты в течение 20 дней.

Жители девятиэтажки остаются без подъемников с июля. В доме 144 квартиры и четыре подъезда. Пенсионерам приходится подниматься пешком, делая остановки на лестницах. Некоторые устанавливают стулья между этажами, чтобы отдохнуть.

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