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Новости

23 сентября, 12:30

Общество

Эксперт рассказал о праве жильцов на компенсацию за задержку ремонта лифтов

Эксперт рассказал о праве жильцов на компенсацию за задержку ремонта лифтов

Жильцы дома на Самаркандском бульваре пожаловались на задержку ремонта лифтов

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Дом на Самаркандском бульваре оставили без лифтов на 3 месяца

Жильцы кооперативного дома на Самаркандском бульваре могут взыскать с подрядчика неустойку за задержку ремонта лифтов. Об этом рассказал заместитель председателя Союза юристов Москвы Александр Толмачев.

Он отметил, что, если бы деньги жителей находились на фонде капитального ремонта города, компенсации добиться не удалось бы, поскольку фонд является заказчиком всех работ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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