Эксперт рассказал о праве жильцов на компенсацию за задержку ремонта лифтов

Жильцы кооперативного дома на Самаркандском бульваре могут взыскать с подрядчика неустойку за задержку ремонта лифтов. Об этом рассказал заместитель председателя Союза юристов Москвы Александр Толмачев.

Он отметил, что, если бы деньги жителей находились на фонде капитального ремонта города, компенсации добиться не удалось бы, поскольку фонд является заказчиком всех работ.

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