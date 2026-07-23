На ВДНХ открылся девятый международный фестиваль искусств "Вдохновение". В разных локациях выступят известные российские артисты и творческие коллективы, а также участники из Китая, Индии, Чили и Греции. В программе уличные шоу, спектакли, концерты и хореографические постановки.

Генеральный продюсер фестиваля Артур Григорянц отметил, что ВДНХ является уникальным местом, где сосредоточен большой сгусток эмоций, что дает пищу для творчества. Организаторы каждый год находят тему, которая способна заинтересовать зрителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.