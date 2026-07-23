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23 июля, 23:30

Общество

Туроператоры не зафиксировали вспышку вируса Коксаки среди туристов в Турции

Туроператоры не зафиксировали вспышку вируса Коксаки среди туристов в Турции

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Туроператоры и страховые компании не зафиксировали вспышку заболеваемости вирусом Коксаки среди туристов в Турции. Об этом сообщили в АТОР после появления в СМИ информации о случаях заражения.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что обращения носят единичный характер, а все организованные туристы застрахованы медицинскими полисами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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