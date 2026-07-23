Итальянская актриса Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство. Женщины поделились, что так они смогут чувствовать себя по-настоящему дома, а также рассказали, что планируют купить дом в Москве или Санкт-Петербурге, чтобы перевезти туда и других членов семьи.

Итальянская актриса стала известна после ролей в фильмах "Укрощение строптивого" и "Безумно влюбленный".

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