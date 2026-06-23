Активный переход на новую систему высшего образования в России начнется с 2027 года, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, модель уже готова и поддержана профессиональным сообществом.

Вместо Болонской системы вводятся два уровня образования: базовое (4–6 лет) и специализированное (1–3 года). Аспирантура станет отдельным уровнем для подготовки научно-педагогических и исследовательских кадров.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.