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23 июня, 19:15

Общество

Переход на новую систему высшего образования в России начнется с 2027 года

Переход на новую систему высшего образования в России начнется с 2027 года

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Активный переход на новую систему высшего образования в России начнется с 2027 года, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, модель уже готова и поддержана профессиональным сообществом.

Вместо Болонской системы вводятся два уровня образования: базовое (4–6 лет) и специализированное (1–3 года). Аспирантура станет отдельным уровнем для подготовки научно-педагогических и исследовательских кадров.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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