Новости мира: более 90 человек погибли в результате взрыва газа в шахте в КНР

Число погибших при взрыве газа в шахте на севере Китая увеличилось до 90 человек. Поисково-спасательная операция продолжается. В ней участвует более 700 человек. Под завалами остаются люди. Инцидент произошел вечером 22 мая. Владимир Путин направил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину. Президент передал слова поддержки семьям погибших шахтеров и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Тем временем в Боливии власти принимают экстренные меры из‑за массовых протестов, которые продолжаются уже больше недели. Столица и многие другие города оказались в блокаде – протестующие перекрыли трассы, из‑за чего прекратилась поставка товаров первой необходимости. Сторонники бывшего президента требуют допустить его к выборам и выступают против политики действующих властей. Чтобы решить проблему, власти решили открыть гуманитарный коридор: полиция и военные доставят по всей стране продукты, лекарства и топливо.

