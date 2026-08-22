Акция "Ночь в поликлинике" впервые прошла в Москве

22 августа столичные медицинские учреждения превратились в необычные культурные площадки. В рамках проекта "Ночь в поликлинике" гостей ждали концерты, кинопоказы, спортивные тренировки и бесплатная диагностика здоровья.

В акции приняли участие 10 медицинских учреждений. В городской поликлинике №220 на улице Заморенова прошел тематический вечер с насыщенной музыкальной программой.

Ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева отправились в мир здоровья, творчества и ярких впечатлений.