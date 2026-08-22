Фестиваль самодельных летательных аппаратов прошел в парке искусств "Музеон"

Полет фантазии: 22 августа в парке искусств "Музеон" состоялся фестиваль самодельных летательных аппаратов "Летфест". Его участники запускали со специальной шестиметровой рампы конструкции, собранные из подручных материалов.

Команды возглавляли медийные личности из разных сфер: актер Иван Янковский, фигуристы Алексей Ягудин, Анна Щербакова и Евгения Медведева, гимнасты Артур Далалоян и Ангелина Мельникова. В рамках соревнований оценивались оригинальность конструкции, дальность полета, а также творческое представление аппарата перед публикой.

С участниками и зрителями шоу пообщалась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.